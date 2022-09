Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco annuncia la nuova ondata Covid

19 settembre 2022 a

a

a

E' in arrivo una nuova ondata di Covid. Il virologo Fabrizio Pregliasco non ha dubbi e annuncia un aumento dei casi di contagio già a partire dal prossimo inverno. E a tutto questo si aggiungerà anche una recrudescenza dei contagi da influenza.

"Quando finisce la pandemia" Cosa rivelano gli ultimi dati della curva Covid

Il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto nel corso della trasmissione "Dritti al punto" condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv. Che autunno ci aspetta? «Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia e quella che sarà l’endemia, cioè la necessaria convivenza con questo virus. Tra le caratteristiche di questo virus c'è quella di continuare ad avere variazioni che gli permettono di schivare anche la protezione della guarigione oltre che della vaccinazione - dice Pregliasco - Questo farà sì che il virus resterà con noi per cercare di infettarci. Dobbiamo immaginare una presenza del virus con piccoli numeri costanti. Ora siamo in una fase di calo dell’Omicron ma ci dobbiamo aspettare nel prossimo inverno un’onda di risalita anche perché è quello che stiamo vedendo in Australia. Parallelamente c’è stato anche un aumento dei casi di influenza. Speriamo che non sia necessario attuare interventi stringenti».