Vaiolo delle scimmie, l'allerta dell'esperto fa scoppiare il panico: "Non li toccate"

19 settembre 2022

Non toccate gli stranieri. È il messaggio che l'epidemiologo cinese Wu Zunyou ha scritto sul social media cinese Weibo, dopo il primo caso di vaiolo delle scimmie in Cina. Wu Zunyou, capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, sostiene che il rischio di un'epidemia di vaiolo delle scimmie in Cina è "estremamente basso" ma, allo stesso tempo, ha esortato i cittadini ad "evitare il contatto fisico" con gli stranieri arrivati di recente dall'estero come misura preventiva.

Il primo caso di vaiolo delle scimmie nella Cina continentale è stato identificato la scorsa settimana nella metropoli di Chongqing, situata nella parte sud-occidentale del Paese. China Central Television ha riferito che il caso proveniva dall'estero e ha sviluppato sintomi di vaiolo delle scimmie durante la quarantena obbligatoria per chiunque provenga dall'estero come parte delle misure contro la diffusione del Covid. Alcuni utenti hanno criticato il post di Wu come discriminatorio e dannoso, con diversi parallelismi con l'ondata di xenofobia e violenza che i cinesi hanno dovuto affrontare all'estero all'inizio della pandemia di Covid-19. "È un po' come quando è iniziata la pandemia, quando alcune persone all'estero hanno evitato per paura i cinesi", ha scritto un utente di Weibo. "Non credo che vi sia alcuna base scientifica" si legge tra i commenti al post dell'esperto cinese.