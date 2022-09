Covid, l'allarme dell'Ema sul virus: "Muta a velocità pazzesca"

19 settembre 2022 a

Nelle ultime 24 ore sono 8.259 i nuovi casi di Covid-19 in Italia con 31 decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Salgono a 176.609 le vittime in Italia dall'inizio della pandemia mentre il totale dei casi arriva a quota 22.169.273. E, anche se i numeri appaiono più bassi che mai non sarebbe il caso di stare tranquilli perché il virus è ancora troppo imprevedibile. A lanciare l'allarme è il responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) Franco Cavaleri: “Effettivamente stiamo uscendo dalla pandemia ma il virus è ancora imprevedibile - spiega - Muta a velocità pazzesca e continua". Poi l'annuncio sui vaccini per i bambini: "A ottobre verso l'ok a dosi adattate per i bambini dai 5 agli 11 anni".

A dire che non bisogna stare tranquilli ci pensa anche l'infettivologo genovese e coordinatore del Dipartimento interaziendale regionale di Malattie Infettive Matteo Bassetti che - via social - sta facendo il punto sulla campagna di richiamo anti-Covid. "I dati sulla campagna della quarta dose non sono buoni, ci aspettavamo circa 100mila dosi al giorno di richiami in realtà siamo a meno di 10mila. È chiaro che questi numeri fanno male a tutti, ci sono stati un sacco di errori da parte del ministero sulla quarta dose sotto l'ombrellone però noi non dobbiamo guardare gli errori che sono stati commessi questo non è il momento di parlare di errori".