"Non si può scegliere tra i vaccini". La circolare del ministero che manda in tilt la campagna anti-Covid

Il timore del governo di dover buttare altre dosi causa scadenza: alla campagna ha aderito solo il 16% degli aventi diritto

20 settembre 2022

a

a

Era prevedibile che accadesse e così è stato. Con l'arrivo dell'ultimo vaccino antiCovid aggiornato - quello, cioè, tarato sulla variante Ba.5, attualmente dominante in Italia - gli utenti che scelgono di sottoporsi all'immunizzazione pretendono di avere il prodotto più recente. Peccato che il ministero abbia deciso di non consentire la scelta. Stando a quanto riferisce la Stampa, infatti, al dicastero della Salute sarebbe pronta una circolare che imporrebbe la somministrazione casuale del prodotto. A chi si vaccina, insomma, potrebbe capitare anche il siero di "precedente generazione"; quello contro la variante Ba.1. Una scelta dettata dal fatto che l'Aifa, in base agli studi in suo possesso, avrebbe riscontrato l'assoluta equivalenza dei due sieri, entrambi capaci di prevenire la malattia grave ed entrambi in parte permeabili al contagio.

Cionostante, la circostanza potrebbe causare sia momenti di nervosismo nei centri vaccinali o nelle farmacie. Sia un'ulteriore rallentamento di una campagna vaccinale partita già molto a rilento. Solo il 16,4% degli aventi diritto ha infatti finora aderito alla campagna. E il conto dei sieri che rischiano di essere buttati causa scadenza sale. Ventotto milioni sono già diventati inutilizzabili. Per gli altri 25 attualmente a disposizione dell'Italia scatta la corsa contro il tempo.