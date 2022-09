Via libera Aifa ai vaccini contro la variante omicron

05 settembre 2022 a

La Commissione tecnico-scientifica dell’ Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera in Italia alla dose booster con i vaccini anti-Covid adattati a Omicron 1, per gli over 12. Lo apprende l’Adnkronos Salute.

Una decisione che segue il via libera dell’Ema arrivato il primo settembre ai due vaccini "aggiornatì Pfizer-BioNTech Comirnaty", bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e Omicron 1, e del vaccino Spikevax di Moderna, bivalente e anch’esso mirato a ceppo originario e Omicron Ba.1.