Covid, via libera dell'Ema ai vaccini di Pfizer e Moderna aggiornati per Omicron

Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema (European Medicines Agency) ha dato il via libera al vaccino aggiornato contro la variante Omicron del Covid. «I vaccini sono adattati, cioè aggiornati, per adattarsi meglio alle varianti circolanti di SARS-CoV-2 - si legge sul sito dell’Ema -. I vaccini adattati possono ampliare la protezione contro diverse varianti e dovrebbero quindi aiutare a mantenere una protezione ottimale contro il Covid-19 mentre il virus si evolve».

I due vaccini in questione, versioni adattate degli originali Comirnaty (Pfizer/BioNTech) e Spikevax (Moderna), mirano a garantire una protezione più ampia contro la variante Omicron BA.1, oltre al ceppo originale del SARS-CoV-2. Gli studi portati avanti dal CHMP dimostrano che i due vaccini adattati riescono a innescare forti reazioni immunitarie sia contro Omicron BA.1, sia contro il ceppo originale di SARS-CoV-2 nelle persone che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino. Sarà in ogni caso la Commissione Europea ad adottare la decisione finale: se approvati, le autorità nazionali degli Stati membri indicheranno chi e quando dovrà sottoporsi ai nuovi vaccini adattati, tenendo in considerazione fattori come il tasso di contagio e di ospedalizzazione, il rischio per le frange più vulnerabili della popolazione, il grado di copertura dato dalla campagna di vaccinazione e la disponibilità dei vaccini.