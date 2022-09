In Onda, Gianluigi Paragone spiazza Telese sul Covid: "Commissione di inchiesta fatta da no vax"

01 settembre 2022 a

A "In Onda" si parla di sondaggi politici nella puntata di giovedì 1 settembre e Gianluigi Paragone, leader di Italexit è tra gli ospiti in collegamento con la trasmissione di LA7. "Sei nella media, più o meno 3%" esordisce il conduttore Luca Telese, vuol dire un milione di voti e la tua lista è l'unica insieme ai Verdi che parte da una questione tematica cioè fortemente anti-Covid ovvero no vax". "Intanto il tema di ItalExit è più sul versante economico" ci tiene a specificare Paragone non appena prende la parola. "Gli italiani sentono molto di più il tema dei rincari della vita a cui nessuno mette una rete di protezione".

Ma sul Covid il leader di ItalExit picchia durissimo e attacca il governo su quarantena e vaccini: "Sulla quarantena ci sono delle regole che non vengono nemmeno condivise da tutto il mondo medico-scientifico e sui vaccini lo sapete ho posto la questione di una commissione d'inchiesta su cui candidiamo gente come Giovanni Frajese, come Barbaro". "Tutti no vax" lo interrompe Telese che sgrana gli occhi. "Cioè la commissione fatta da no vax, è un plotone d'esecuzione, una Norimberga". "Magari lo fosse" ribatte Paragone spiazzando il conduttore. Poi spiega: "Ma non lo è il tema è sempre legato alla scelta dei cittadini che vorranno premiare questa opzione di ItalExit: è ciò che voteranno, nel caso i cittadini".