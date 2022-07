Meteo, nuova sferzata di caldo estremo: i giorni da allarme rosso. Mario Giuliacci: non si intravede la fine

25 luglio 2022 a

Quanto durerà il caldo che attanaglia l’Italia in questa seconda ondata di alte temperature? Quando - e se - arriveranno le piogge, provvidenziali per la siccità? Il colonnello Mario Giuliacci risponde a questi e ad altri interrogativi con un articolo pubblicato sul suo sito, meteogiuliacci.it, in cui vengono riportate tendenze e previsioni meteorologiche per l'ultima parte di luglio e indicazioni sulla prima decade di agosto.

Il problema è che la siccità "si sta aggravando di giorno in giorno" e "i pochi temporali estivi, per lo più a macchia di leopardo" che possono verificarsi nella stagione più calda e meno piovosa dell'anno "non potrebbero nemmeno scalfire il deficit idrico cumulato". Per una vera svolta dovremo aspettare le piogge autunnali, spiega Giuliacci.

Emergenza siccità a parte, c'è poi il disagio delle temperature estreme con il termometro che in alcune zone ha sforato i 40 gradi. Siamo ancora nella seconda ondata di calco dell'estate 2022 che "ha raggiunto la massima intensità dal 20-21 luglio e resterà all’apice ancora per qualche giorno. Poi dal 27 a luglio il caldo si attenuerà al Nord, dal 28 luglio anche al Centro e dal 30-31 luglio anche al Sud. Ma comunque il caldo resisterà ancora su tutta l’Italia, seppure su valori più contenuti tra 32 e 35 gradi", è la previsione del meteorologo.

Per capire quando finirà l'ondata di caldo dobbiamo affidarci ai modelli statistici, i quali indicano che "andrà avanti almeno fino al 7 di agosto". Non solo. "Sembrerebbe che entro la prima decade di agosto" il grande caldo "potrebbe rinvigorirsi di nuovo". spiega Giuliacci. La grande estate calda del 2022 pare non finire più.