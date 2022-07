Caldo estremo e afa, l'allarme degli esperti: attese migliaia di vittime come nell'estate del 2003

23 luglio 2022 a

Le temperature estreme viste in queste in settimane in Italia e in Europa rischiano di riportarci all'estate del 2003, la più calda che si ricordi in anni recenti. Ma non si tratta solo di statistiche atmosferiche e meteorologiche. L'estate 2022 rischia di riportarci a 19 anni fa anche per numero di morti a causa de caldo.

"Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che avremo un eccesso i mortalità", ha detto Chiara Cadeddu, docente di igiene e medicina preventiva della Cattolica di Roma durante la presentazione del dossier "Il cambiamento climatico in Italia" dell'Italian institute for planetary health, come riporta Repubblica che spiega come le vittime del Covid e del caldo hanno profili simili: anziane e fragili con patologie croniche. A causa dell'ondata estiva dovuta a Omicron 5 non sarà facile distinguere i dati. "Il nostro è uno dei Paesi più colpiti dal cambiamento climatico", ha spiegato Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute per la lotta al Covid - e forse quello che necessita di più di interventi urgenti Il nostro è il Paese che ha avuto il maggior numero di incendi in Europa, il secondo al mondo, e che ha la più alta desertificazione, come stiamo vedendo dalla siccità del Po, dalla difficoltà di irrigare la Pianura Padana. È il Paese che sta vivendo più ondate di calore, quello che sta vedendo l'insorgenza di nuove malattie infettive da vettori, sono già 3 i morti per West Nile Fever, una malattia trasmessa dalle zanzare, che stanno ritornando a infestare parti importanti del nostro territorio".

Insomma, una serie di criticità ed emergenze sovrapposte. Secondo le previsioni meteo ci aspettano ancora settimane di caldo estremo e temperature proibitive. Per questi gli esperti si attendono un balzo nella mortalità, e un numero di vittime correlate al caldo pari o superiore a quelle dell'estate del 2003 in Italia. Ma quanti furono allora le morti collegate all'afa e al cado torrido? Secondo il Ministero della Salute furono 4mila, altri studi sulle statistiche europee indicano almeno 18mila vittime.