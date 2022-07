Meteo, perturbazioni atlantiche in arrivo ad agosto. “Pioggia e gelo a Ferragosto”, vacanze a rischio

24 luglio 2022 a

L’anticiclone africano Apocalisse4800 terrà compagnia agli italiani fino a martedì, poi arrivano i temporali. Almeno fino a sabato 30 le temperature saranno infatti in diminuzione e sono segnalati ancora temporali con grandinate eccezionali al Nord e localmente pure al Centro. Per ora però, come segnala ilmeteo.it farà caldissimo anche nei prossimi giorni. “Dall’Africa si è espanso un promontorio anticiclonico che pomperà aria sempre più rovente dall’entroterra algerino e tunisino verso l’Italia. La pausa attesa da lunedì sera sarà solo effimera, di breve durata” la brutta notizia per chi soffre le alte temperature.

Quando finisce il caldo: c'è la data. Svolta termica ma non ovunque

Ma dal 7 agosto potrebbe esserci un nuovo mutamento delle condizioni climatiche. Tra domenica 7 Agosto e Ferragosto, che cade di lunedì 15, c’è la possibilità che si verifichi una generale e per certi versi inaspettata crisi dell'estate, con l'alta pressione parzialmente indebolita e minata da perturbazioni atlantiche. In concreto che conseguenze ci sarebbero nella seconda settimana di agosto? Si può arrivare pure a grandinate e ad un tracollo delle temperature dell’ordine di 10 gradi circa.

"Eccesso di mortalità", l'allarme degli esperti: attese migliaia di vittime per il caldo

“La rottura di Ferragosto, la cosiddetta Burrasca di mezza Estate o di fine Estate che dir si voglia, era assolutamente la normalità fino agli anni ‘80... e chissà che il 2022 non voglia ricordare i vecchi tempi…” l’analisi dei meteorologi, che non lascia tranquilli tutti coloro che rischiano di vedersi rovinate le vacanze per la pioggia e per la fine del caldo.