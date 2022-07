Vaccino Covid, sì alla quarta dose per gli over-60. Speranza: partire subito. Ma per Bassetti è un flop annunciato

11 luglio 2022 a

Sì dell'Ema alla quarta dote del vaccino anti-Covid per le persone sopra i 60 anni. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per i medicinali raccomandano di "prendere in considerazione una seconda dose di richiamo dei vaccini mRna Covid-19 per le persone tra i 60 e i 79 anni e per le persone con condizioni mediche che le mettono a livelli elevati rischio di malattie gravi", si legge in una nota degli istituti europei.

Ad aprile le agenzie avevanp raccomandato che le persone di età superiore agli 80 anni fossero prese in considerazione per un secondo richiamo. L'aumento dei casi in questa ondata estiva dovuta al proliferare della varia te Omicron ha determinato la scelta di estendere la raccomandazione. I richiami potrebbero essere somministrati almeno quattro mesi dopo il precedente, con particolare attenzione alle persone che hanno ricevuto un richiamo precedente più di 6 mesi fa. Stella Kyriakides, il commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, ha affermato che "i nostri vaccini Covid-19 funzionano e offrono buoni livelli di protezione contro malattie gravi e ricoveri in ospedale. Con i casi e i ricoveri in aumento mentre entriamo nel periodo estivo, esorto tutti a vaccinarsi e potenziarsi il prima possibile. Non c’è tempo da perdere" ha detto chiedendo agli Stati membri ""di lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutti coloro che hanno più di 60 anni e tutte le persone vulnerabili".

Il dottor Andrea Ammon, direttore dell’Ecdc, ha affermato che con i contagi sta aumentando anche la pressione sugli ospedali e nelle terapie intensive: "Questo segnala l’inizio di una nuova ondata diffusa di Covid-19 in tutta l’Unione europea. Ci sono ancora troppe persone a rischio di grave infezione da Covid-19 che dobbiamo proteggere il prima possibile".

Il ministro della Slaute Roberto Speranza dal 12° Congresso nazionale Uil Pensionati in corso a Roma ha commentato: "Proprio oggi le due istituzioni internazionali di riferimento" hanno dato il "via libera alla amministrazione del secondo richiamo della quarta dose alle persone al di sopra dei 60 anni di età. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre indicazioni a questa determinazione di Ema ed Ecdc per aprire immediatamente, sui nostri territori, la somministrazione della quarta dose anche a persone sopra i 60 anni".

Ma il rischio di un flop è dietro l'angolo: "Sia che ci sarà un vaccino aggiornato alle varianti Omicron sia che ci sarà ancora questo vaccino farei comunque le nuove dosi booster a settembre. Credo che questa decisione delle autorità sarà un fallimento in termini di adesione: non si vaccinerà quasi nessuno, esattamente come già avvenuto per gli over 80", sottolinea l’infettivologo Matteo Bassetti.

