Giorgia Meloni a valanga contro Speranza: fallimentare, invece di chiedere scusa

Giorgia Meloni a valanga contro Roberto Speranza e gli uccelli del malaugurio Covid. Il presidente di Fratelli d'Italia non cita mai il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il concerto dei Maneskin ma, nel post che ha pubblicato sui social, la vicenda aleggia eccome. Nelle ultime ore, infatti, abbiamo assistito al tentativo di far rinviare il concerto di Damiano & Co. a causa dell'aumento dei contagi Covid. Alla fine ha prevalso il buon senso ma Meloni non gliela perdona eva all'attacco: "Invece di chiedere scusa ai giovani - scrive sul post Facebook - dopo averli privati per anni della scuola, dello sport e della socialità, si tenta nuovamente di scaricare su di loro le gravi colpe del governo. È surreale".

Poi il fotomontaggio con le sue dichiarazioni ancora più incisive: "Hanno tolto ai giovani la scuola, la socialità e lo sport - scrive Meloni - Ora vorrebbero togliergli anche la spensieratezza e il divertimento, rendendoli il capro espiatorio di politiche sanitarie inconcludenti e fallimentari".

