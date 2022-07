Roberto Burioni e il post choc con il body shaming contro una donna: scoppia la bufera

10 luglio 2022 a

a

a

Bufera social sul virologo Roberto Burioni. Il nome del medico è finito tra le tendenze di Twitter, dopo la risposta giudicata come ‘body shaming’ nei confronti di una ragazza d’accordo con il deputato della Lega Alex Bazzaro sul «rischio» quarta dose del vaccino anti-Covid a settembre anche per gli under 50. «Sono orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bizzaro», ha scritto la giovane, alessia_smile6, in risposta il tweet originario del parlamentare leghista, definito da Burioni «un irresponsabile».

"Basta con l'isolamento dei positivi", svolta in arrivo. E i virologi si arrabbiano

Al commento di Alessia il virologo ha replicato pubblicando la foto profilo di lei e scrivendo «Capisco»: un ‘cinguettio’ apparso a molti utenti come una presa in giro per l’aspetto fisico della ragazza e definito offensivo e da «bullo». La situazione ha scatenato anche il mondo della politica, con un commento di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: «L’esperto Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo ‘Capisco’. A cosa alludi Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa».

Burioni si scaglia contro Djokovic che dice ancora no al vaccino: "Distrugge la sua immagine pubblica"

Il virologo, dopo ore in cui gli utenti gli hanno chiesto di fare retromarcia ha cercato di metterci una pezza: «1) Non ho il fisico per fare bodyshaming (come mi avete spesso ricordato) e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno. 2) se @alessia_smile6 si è sentita offesa le chiedo scusa».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.