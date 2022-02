Altro che ritorno con Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti rivede Marica Pellegrinelli

23 febbraio 2022 a

a

a

Il bacio con Michelle in tv ha fatto sognare milioni di italiani. Labbra su labbra tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti non si vedevano da talmente tanto tempo che in molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra i genitori di Aurora. Ma quello che è successo durante la trasmissione Michelle Impossible, sembra sempre più lontano dalla realtà, Una vera e propria missione impossibile. La show girl, fresca di separazione da Tomaso Trussardi, non sembra, almeno al momento, avere intenzione di riallacciare rapporti amorosi col padre della sua primogenita.

"Rapporti rarefatti e..." Trussardi si sfoga anche su Aurora. Ce l'ha pure con Eros

Ma anche Eros, che ha preso l'iniziativa del bacio davanti alle telecamere, sembra più intenzionato ad avere rapporti più che amichevoli con la sua seconda moglie, dalla quale ha avuto i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Sul suo profilo Instagram, nelle Stories, il cantante romano ha infatti pubblicato un video in cui prende in giro Marica Pellegrinelli, mostrandola in "ciavatte", in giro per Milano, dove in questi giorni si stanno svolgendo le sfilate di pret a porter.

Michelle Hunziker, Trussardi volta le spalle. La foto clamorosa dopo il bacio a Eros

"Ecco a voli la fotomodella Marica Pellegrinelli" dice Eros nel video. E lei : "Vuoi fare la baldoria?". E lui: "Sì, con le ciavatte". E Marica: "Sono bellissime". Questioni di punti di vista.... Per Ramazzotti, quelle sono vere e proprie ciabatte da portare in casa e non in giro per la città. Per la modella, invece, sono così belle da poter essere sfoggiate per le strade della capitale della moda...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.