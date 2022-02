Dopo il bacio con Eros Ramazzotti impazza il gossip su Michelle Hunziker: il nuovo giovanissimo fidanzato

19 febbraio 2022 a

Un nuovo amore per Michelle Hunziker? Pare proprio di sì stando al gossip pubblicato da Dagospia. La showgirl e conduttrice televisiva è finita sulla bocca di tutti nelle ultime settimane per l’addio a Tomaso Trussardi dopo una relazione lunga 10 anni e in seguito per il bacio in bocca con Eros Ramazzotti, storico ex e padre della figlia Aurora. In attesa della seconda puntata del programma tv di Canale 5, Michelle Impossibile, un nuovo nome è stato accostato alla Hunziker, che ha fatto sognare i fan per un clamoroso ritorno di coppia con Eros.

Secondo Dago la presentatrice svizzera ha un flirt con Carlo Piazza, un modello. Ma la particolarità non è tanto il suo lavoro, ma che Piazza è un classe 1991, addirittura 14 anni più giovane rispetto alla Hunziker, che è stata segnalata come sua nuova fidanzata. Il gossip impazza senza sosta.

