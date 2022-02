Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi volta le spalle: la foto clamorosa dopo il bacio a Eros Ramazzotti

Giada Oricchio 19 febbraio 2022 a

Tomaso Trussardi volta le spalle a Michelle Hunziker. L’imprenditore bergamasco non ha apprezzato la performance della reunion tra l’ex moglie (i due si sono separati un mese fa) e il primo marito Eros Ramazzotti a favore di telecamera e ascolti. Sorrisi, abbracci, sguardi felici, dediche canore e perfino un bacio a stampo sulla bocca perché i due si dicono amici e accusano la stampa di “non farsi i ca**i propri” (citazione Ramazzotti), ma non disdegnano di strizzare l’occhio al gossip.

Se Aurora Ramazzotti e i fan della coppia hanno gradito sognando il grande ritorno, Tomaso Trussardi proprio no. Il rampollo di recente aveva accusato il cantante di mancanza di rispetto per la frase “Michelle a letto con me non rideva” pronunciata in un programma tv e oggi con un post su Instagram ha fatto capire che la separazione è stata piuttosto traumatica. Prima ha levato il segui a Hunziker e alla di lei figlia Aurora, poi ha pubblicato una foto in cui è seduto di spalle sul divano abbracciato alle figlie Sole e Celeste mentre guardano alcuni quadri nella casa di Bergamo. Nessun caption anche se il messaggio pare essere: preferisco la vera arte agli showdown televisivi, non ti guardo Michelle.

E i follower gli hanno espresso solidarietà: “La serietà ti contraddistingue”, “Un signore”, “Un re e due principesse”. Forse sarebbe stato più opportuno far decantare la situazione, forse i tempi non erano ancora maturi per festeggiare e pubblicizzare il grande ritorno (o la ritrovata amicizia) tra Hunziker e Ramazzotti.

