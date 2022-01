Michelle Hunziker e Trussardi si sono lasciati. Lo sfogo sull'addio: "Già da due anni"

Giada Oricchio 28 gennaio 2022 a

Nuove fiamme e retroscena. La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dopo 10 anni di matrimonio e due figli, si sta arricchendo di “dietro le quinte”. Il settimanale “Oggi” è tornato sul clamoroso addio rivelando: “Che le cose non girassero più bene è un problema che c’è da almeno un paio d’anni. Michelle è tostissima e ha tenuto duro, se qualcuno l’ha delusa ha incassato, poi forse ha visto l’inevitabile capolinea”.

Hunziker ha sempre smentito con un sorriso le indiscrezioni, ma a quanto pare avevano un fondamento. Quello che invece non trova riscontro è un eventuale terzo/terza incomodo. La conduttrice svizzera si sta preparando a un nuovo show televisivo insieme a Belen Rodriguez, mentre l’imprenditore ha voluto stroncare sul nascere il gossip.

La rivista “Chi” ha pubblicato alcune foto del bel Tomaso insieme a una donna bionda durante un weekend in montagna e l’imprenditore in una Instagram Story ha preso subito le distanze postando un drago che getta fuoco sulle “nuove fiamme” e ha ripostato una clip dell’ex moglie su un cucciolo di cane. Come a voler dire che i rapporti sono molto amichevoli.

