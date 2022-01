Tomaso Trussardi e Aurora, lo sfogo dopo la separazione con Michelle Hunziker. E avverte Eros Ramazzotti

Giada Oricchio 29 gennaio 2022 a

“Eros Ramazzotti stia la suo posto. Con Aurora, rapporti rarefatti. Nessun tradimento tra me e Michelle”. Tomaso Trussardi è il primo a rompere il silenzio dopo la separazione da Hunziker. In un’intervista al “Corriere della Sera” ha ripercorso il dramma della morte del padre, fondatore della celeberrima maison di moda, di quella del fratello maggiore e il dolore per la fine di un matrimonio da favola.

L’imprenditore, 38 anni, siede nel CdA dell’azienda con il marchio del levriero, è consulente strategico, è ambasciatore della Motor Valley dell’Emilia Romagna e fondatore di Fast Cars Slow Food TT, una società che organizza eventi per i cultori delle auto e del buon cibo.

Ma a tenere banco è l’addio con la conduttrice svizzera, madre della figlie Sole e Celeste: “La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi andiamo d’accordo. Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena”.

"Già da due anni..." Hunziker e la separazione con Trussardi, lo sfogo sull'addio

Dunque, è un addio che ha bisogno di tempo per essere metabolizzato. L’imprenditore ha anche rivelato che con Michelle hanno cercato il terzo figlio ma non è arrivato, mentre il rapporto con Aurora Ramazzotti è cambiato: “Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei (…). Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”.

Nel corso dell’intervista, Trussardi si è levato tre sassolini dalla scarpa. Prima ha smentito che la crisi sia iniziata con il lockdown, poi ha “ridimensionato” Eros Ramazzotti: “So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva” e infine ha negato le voci su improbabili tradimenti: “Non ce ne sono stati”.

