Focolaio all'ospedale De Lellis di Rieti. Stop alle visite, videochiamate per parlare coi parenti ricoverati

13 gennaio 2022 a

Scoppia un focolaio di Covid all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Lo riporta il portale RietiLife. Sarebbero risultati positivi al virus dieci pazienti e quattro operatori sanitari. Tutti, però, sarebbero asintomatici.

"Una situazione emergenziale - scrive RietiLife - che ha fatto scattare trasferimenti nei reparti covid (a ieri occupati da 32 persone, 3 in terapia Intensiva) dei pazienti risultati positivi nella stessa Medinef".

L'ipotesi sull'origine del focolaio è che sia stato avviato da visitatori che, pur muniti di green pass, fossero in realtà contagiati. Da domani, in ogni caso sarnanno vietate le visite se non per alcune categorie. Le cartelle cliniche verranno esposte per via telefonica e i contatti tra le famiglie e i ricoverati saranno garantiti con tablet e videochiamate.

