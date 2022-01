Caos Serie A, la Asl blocca il Napoli: può saltare la gara con la Juventus

04 gennaio 2022 a

Ci risiamo. Mai così tanti positivi in Serie A (superata quota 80 contagiati dal Covid) le Asl bloccano le squadre, facendo saltare le partite. In un triste deja-vu, è a serio rischio la disputa di Juventus-Napoli di giovedì. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Napoli, per analizzare se resta la possibilità di partire in aereo per Torino.

Il club azzurro oggi ha registrato la positività del tecnico Spalletti e dei calciatori Mario Rui e Malcuit, tutti reduci dagli allenamenti in gruppo a Castel Volturno e quindi a contatto con gli altri. Il Napoli ha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, che però non sono mai tornati a Napoli dalle ferie natalizie.

Stadi chiusi al 50 per cento, da rimborsare diecimila biglietti per Roma-Juventus

Juventus-Napoli non è l'unica gara a rischio. La Salernitana ha chiesto il rinvio della gara di giovedì all’Arechi contro il Venezia. La società campana ha diffuso in una nota per comunicare che, «a seguito degli ulteriori 5 casi di positività nel gruppo squadra accertati nella giornata di ieri, l’Asl di Salerno ha disposto: l’isolamento di 10 giorni per i tesserati risultati positivi, la quarantena domiciliare di 5 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con green pass valido, la quarantena domiciliare di 10 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con ciclo vaccinale non completo o non vaccinati. L’Asl di Salerno ha infine disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesserati rientranti in queste categorie non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali». Alla luce di tali disposizioni, dunque, la Salernitana «ha inoltrato comunicazione alla Lega Serie A al fine di chiedere il rinvio della gara Salernitana - Venezia in programma il prossimo giovedì 6 gennaio».

Per i campani sarebbe la seconda partita di fila rinviata dopo quella con l'Udinese. E proprio i friulani fanno registrare un focolaio interno: i bianconeri, attesi giovedì al «Franchi» dalla Fiorentina, annunciano che «in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff)».

Non va meglio al Verona, La società scaligera, attesa dalla sfida con lo Spezia, annuncia in una nota che, «attualmente, dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 dopo test specifici effettuati nelle scorse ore».

