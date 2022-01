In Onda, Federico Rampini contro Grillo spaventa Concita De Gregorio: "Filo-cinese? Legga i miei libri"

08 gennaio 2022 a

"Pare che Beppe Grillo sia diventato da qualche tempo decisamente filo-cinese, non solo a proposito del Covid. Forse farebbe bene a leggere i miei libri per sapere cosa sta succedendo in Cina". Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, ospite di In Onda nella puntata di sabato 8 gennaio si scaglia contro il guru dei Cinque Stelle tanto da preoccupare la conduttrice Concita De Gregorio.

La giornalista scoppia a ridere ma esprime subito i suoi timori per il collega: "Sei veramente spericolato - esclama - sai che ti massacreranno per aver detto questo. Sei privo del senso del pericolo". David Parenzo che conduce insieme a lei il programma di La7 cerca di minimizzare e ironizzare: "Ma gliele regalerà le copie del libro..." "Non è per il vile denaro" ribatte la De Gregorio.

A terminare il pensiero è lo stesso ospite: "E' per gli attacchi sui social, vuol dire che non li guarderò" la rassicura Rampini che poi ci tiene a finire il suo ragionamento più serio e importante: "E' vero che la Cina è sembrata per un certo periodo il Paese più efficace nella repressione del Covid tuttavia ci giungono dei segnali anche recentissimi di nuovi focolai affrontati con una severità feroce che ffarebbero impazzire quei no vax italiani..."

