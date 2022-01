La profezia di Fauci: "A Omicron non sfuggirà nessuno"

Sullo stesso argomento: La guida del governo per i no-vax: ecco dove possono entrare senza super green pass

«Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà quasi tutti», «coloro che sono stati vaccinati» e «hanno ricevuto il booster saranno esposti» e «alcuni, forse molti di loro, si infetteranno, ma molto probabilmente, con alcune eccezioni, non saranno ricoverati in ospedale e non moriranno». È quanto ha detto l’esperto Usa di malattie infettive Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca nella gestione dell’emergenza Covid-19, parlando con J. Stephen Morrison, vice presidente del Centro per studi strategici e internazionali, secondo quanto riporta la Cnn.

Al contrario, ha aggiunto Fauci, chi non è vaccinato «affronterà l’impatto dell’aspetto più grave» della variante.

