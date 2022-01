La guida del governo per i no-vax: ecco dove possono entrare senza super green pass

12 gennaio 2022 a

a

a

Un decreto del governo che fungerà da vera e propria guida per i no-vax. La novità è attesa entro domani e spiegherà nel dettaglio come muoversi per chi è sprovvisto di vaccino e, quindi, del super green passi a meno che non sia guarito nel frattempo dal Covid.

Gli esperti di diritto: "Il green pass si può sostituire con l'autocertificazione"

Negozi alimentari, tabacchi, supermercati - esclusi i centri commerciali- le edicole. Lo studio del medico ma anche quello del veterinario. Le caserme dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato. Sono alcune delle categorie che rientreranno nel Dpcm, in stesura, legato all’ultimo decreto che ha introdotto, settimana scorsa, l’obbligo vaccinale per gli over 50.

"Pericolose". Striscia svela il bluff delle FFP2, come riconoscerle

Verranno quindi specificar le realtà in cui non sarà richiesto il super green pass -quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid- ma basterà avere l’esito di un tampone negativo, dunque il passaporto vaccinale di base, per poter accedervi. Il Dpcm, riferiscono fonti di governo, dovrebbe essere pronto entro le prossime 24 ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.