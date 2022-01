Ora è ufficiale: Omicron meno grave di Delta, la conferma dell'Oms

12 gennaio 2022 a

«Sebbene il numero di pazienti ricoverati in ospedale» con Covid-19 «sia in aumento nella maggior parte dei Paesi, non è al livello visto nelle ondate precedenti. Ciò è probabilmente dovuto alla ridotta gravità di Omicron e all’immunità diffusa da vaccinazione o precedente infezione. Ma parliamoci chiaro: mentre Omicron provoca una malattia meno grave della Delta, rimane un virus pericoloso, soprattutto per chi non è vaccinato». Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Questo enorme picco di infezioni è guidato dalla variante Omicron, che sta rapidamente sostituendo Delta in quasi tutti i Paesi», ha aggiunto, sottolineando che «la stragrande maggioranza delle persone ricoverate negli ospedali in Europa-Africa non è vaccinata. Mentre i vaccini rimangano molto efficaci nel prevenire gravi malattie da Covid-19 e morte, non prevengono completamente la trasmissione», inoltre «90 Paesi non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 40% e 36 di questi hanno vaccinato meno del 10% della loro popolazione. In Africa, oltre l’85% delle persone non ha ancora ricevuto una singola dose di vaccino. Non possiamo porre fine alla fase acuta della pandemia se non colmiamo questo divario».

