Virginia Raggi in fila per il tampone scatena la rissa social: "È no vax!"

Cappuccio sulla testa, mascherina come da prescrizioni e cellulare alla mano. L'ex sindaca di Roma Virginia Raggi è stata fotografata così in coda in una farmacia del rione Monte Mario mentre attende il suo turno per il tampone Covid. Uno scatto del tutto normale, ma che ha sollevato voci e polemiche, e soprattutto ha rilanciato i dubbi sul fatto che l'esponente del Movimento 5 Stelle non sia vaccinata.

Da sottolineare che la Raggi ha 43 anni, e dunque non rientra nell'obbligo vaccinale per gli ove 50 varato dal governo nell'ultimo decreto Covid. "Non sono una no vax, mi attengo alla legge, ho ancora gli anticorpi molto alti", aveva spiegato mesi fa, in relazione al fatto che l'ex sindaca aveva contratto il virus tempo prima.

Ma nelle chat del Campidoglio la paparazzata di un cittadino finita sui sociale ha cominciato a circolare ed è stata ripresa dall'edizione romana di Repubblica. Secondo quanto si apprende, la Raggi avrebbe poi ritirato il referto negativo, è tornata nella sua auto e se ne andata via.

Sui social la foto è diventata subito terreno di scontro, tra chi difende la libertà di una persona di decidere se vaccinarsi o meno se la legge non lo impone, tra chi sottolinea come la grillina non abbia scelto corsie preferenziali in un momento in cui fare Covid test è piuttosto complicato, tra chi critica la presunta scelta no vax dell'ex sindaca e chi sottolinea che metterla sotto riflettori per questo motivo è quantomeno strumentale.

