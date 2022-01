Green pass, Alessandro Meluzzi implacabile contro Mario Draghi: "Ha mentito causando una strage"

08 gennaio 2022 a

"Altro che dimissioni, in un Paese serio verrebbe indagato. E arrestato". Alessandro Meluzzi implacabile contro il premier Mario Draghi. Lo psichiatra no vax è fuori controllo e nell'ultimo tweet denuncia il fallimento del green pass introdotto dal governo. "Delinquenti al soldo di BigPharma" scrive sui social pubblicando una locandina con il volto del presidente del Consiglio dove massacra l'ultimo decreto. Nel mirino c'è appunto la nuova certificazione, quella con cui per gli over-50 è stato introdotto l'obbligo vaccinale: "Draghi ha mentito causando una strage: chi ha il green pass diffonde il contagio", sostiene Meluzzi fuori di sé. "Altro che dimissioni, in un Paese serio verrebbe indagato. E arrestato. Ripetiamo: ha falsamente asserito che chi è provvisto di green pass non diffonde il virus. Favorendo così un comportamento a rischio. Epidemia colposa. Grazie agli utili idioti".

