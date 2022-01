Caos Roma-Lido, tra Pd e M5S è gara a chi prende meglio in giro i romani

Francesco Storace 05 gennaio 2022 a

a

a

Il 2022 comincia con una gigantesca gara tra Pd e Cinquestelle a chi prende meglio in giro i romani, in particolare sul fronte dei trasporti. Il riferimento è agli utenti di un’importante linea, il trenino Roma-Lido, che congiunge il centro della città con il suo mare. E la vergogna è enorme, per ritardi, percorrenze sballate, disagio.

Altri guai per Roma: riparazioni "sospette" sui mezzi Ama. Esposto dei sindacati

Ma quel che è più grave è il rimbalzo di responsabilità. E va detto che si distinguono per particolare ardore i Cinque stelle che sembrano non aver governato mai la Capitale. Durante giornate di fuoco come quelle vissute fino a ieri, con i soliti problemi aggravati dall’assenza dei dipendenti e conseguentemente con utenti ancora più infuriati, facevano indignare abbastanza le dichiarazioni dei Cinque stelle in Campidoglio, gli «orfani» di Virginia Raggi.

Fratelli d'Italia inchioda Gualtieri sulla metro di Roma: impegno a prolungarla

Tra questi si è distinto il solito Paolo Ferrara, vicepresidente M5s dell’Assemblea capitolina. Per carità, tutto vero quello che denuncia: «Ritardi incredibili, migliaia di persone stipate come bestie, senza la minima distanza, a volte senza mascherine, con rischi enormi per la salute». E l’attacco al sindaco Roberto Gualtieri ci sta tutto. Poi l’attacco sguaiato alla Regione Lazio per la «fantomatica Metromare, che Zingaretti e Gualtieri non fanno altro che rimandare».

La corsa ai tamponi ha portato al tilt del sistema. Fino a sei giorni per il referto

Domanda: Oltre che fare polemiche, anche giustificate considerati i destinatari, i Cinque stelle di Roma e pure di Ostia sanno che hanno loro assessori nella giunta Zingaretti? O pensano che i romani siano scemi? Prenderli in giro non conviene. La Raggi sa perché

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.