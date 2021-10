Il dolore di Charlene di Monaco. "Addio mio piccolo angelo", il post più triste della principessa

Giorgia Peretti 26 ottobre 2021 a

Lutto per Charlene di Monaco. La principessa è costretta in Africa da ormai molti mesi per problemi di salute che le impediscono di tornare nel Principato. Così, molte delle sue comunicazioni si apprendono direttamente dai suoi canali social. Nella giornata di martedì 26 ottobre la moglie di Alberto ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram l’immenso dolore per la perdita del suo amico a quattro zampe.

“Il mio piccolo angelo è morto questa notte. È stata investita. Mi mancherà moltissimo. Risposa in pace (poi emoji di un cuore spezzato a metà nda)”, questo il messaggio a corredo di una foto di repertorio con il chihuahua Monte. Il cagnolino faceva coppia con un altro di nome Carlo scomparso alcuni anni fa, pare che Monte rallegrasse la principessa nei momenti più bui.

Sei anni fa, la Wittstock aveva perso l'altro chihuahua che insieme a Monte formava una coppia inseparabile e per Charlene loro erano “i migliori amici del mondo”.

Il triste post si aggiunge ai molti altri che angosciano i monegaschi. La lontananza da Monte Carlo, le influenze mistiche, il mistero attorno alla malattia che la terrebbe lontano dal palazzo continuano a preoccupare i follower che continuano a seguire e sostenere la principessa da lontano. In molti si chiedono cosa le stia accadendo in Africa e perché Charlene non riesca a ritrovare il proprio equilibrio. Fonti del principato fanno sapere che la mancanza dei figli la farebbe soffrire molto ma che tuttavia non possono restare in Sudafrica assieme a lei.

