Charlene di Monaco, "diverse complicazioni". La frase di Alberto spiazza il Principato

Giada Oricchio 07 ottobre 2021 a

a

a

Sarà una coincidenza, ma quando si avvicina il giorno del rientro a Monte Carlo succede sempre un imprevisto a Charlène Wittstock. La moglie del principe Alberto era attesa nel Principato di Monaco per la fine di ottobre, ma le ultime dichiarazioni del marito fanno presagire un possibile rinvio: “Dipende da un controllo medico tra pochi giorni” ha dichiarato a Radio Monte Carlo. Parole caute, prudenti dopo che aveva annunciato il rientro della consorte “prima del previsto” ed era stato smentito da un collasso improvviso di Charlène. E infatti ha aggiunto: “Ci sono state diverse complicazioni, fra pochi giorni sarà sottoposta a un controllo medico. Presto tornerà a casa”.

Dunque una data precisa non c’è: solo la nuova visita potrà far staccare a Wittstock il biglietto per il ricongiungimento con il marito e i gemellini di sette anni Jacques e Gabriella. Nonostante alcune interviste rassicuranti e le ripetute smentite di un divorzio imminente da parte di Alberto, le condizioni di salute della Wittstock restano un mistero.

La principessa è bloccata da sette mesi in Sudafrica, dove si era per sostenere la campagna della sua Fondazione a tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa del bracconaggio, poi però una brutta caduta le ha causato una infezione otorinolaringoiatrica così grave da costringerla a tre interventi chirurgici alla testa tra maggio e agosto e all’impossibilità di prendere un aereo per diverse complicazioni. Quando sembrava che fosse in via di guarigione, il 1° settembre è collassata.

Nei giorni scorsi, Charlène ha pubblicato una foto sul suo account Instagram dove, seppur visibilmente provata, sorride mentre, crocifisso al collo, legge la Bibbia. “Dio vi benedica” ha scritto la Principessa in questa nuova versione mistica. Starà pregando di tornare a Monte Carlo o di restare in Sudafrica?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.