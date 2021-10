Charlene di Monaco dopo l'ultima operazione: "Adesso migliora e..." Le voci impazzite sulla principessa

Giada Oricchio 16 ottobre 2021 a

a

a

La data del rientro a Monte Carlo non c’è, resta un mezzo mistero come la malattia che ha bloccato Charlène di Monaco in Sud Africa, ma almeno la guarigione si è messa sui binari giusti. Una fonte vicina ai Grimaldi ha rassicurato tutti attraverso le pagine del magazine “Hola!”. L’insider ha rivelato: “È andato tutto molto bene” riferendosi alla quarta e ultima operazione chirurgica subita dalla Principessa venerdì 8 ottobre. Dopo 48 ore in osservazione, Sua Altezza Serenissima è stata dimessa dall’ospedale e se la situazione resterà stabile per i prossimi 15 giorni, Charlène potrebbe finalmente tornare alla Rocca e riabbracciare i gemellini Jacques e Gabriella.

A parte due veloci visite di Alberto con i figli, sono 8 mesi che Wittstock non fa la mamma a tempo pieno a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta in Sudafrica dove si era recata per una campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa del bracconaggio, che l’ha costretta a operarsi alla testa. Il primo intervento non andò bene e le complicazioni innescarono un effetto a cascata: l’esilio forzato perché non poteva viaggiare, la prolungata assenza dell’augusto consorte affaccendato negli impegni ufficiali, la solitudine di una convalescenza accidentata (l’ex nuotatrice è apparsa molto dimagrita e sofferente in volto) e le voci di un pericoloso avvicinamento a una santona eletta a suo guru.

Una situazione che ha alimentato il gossip e i rumors di un divorzio imminente, di un matrimonio finito dopo 10 anni infelici. Se Charlène si è limitata a esprimere tutto il suo amore e la sue devozione per il marito con post e video su Instagram, Alberto II, invece, ha smentito pubblicamente: “Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie”.

Adesso si sa che le condizioni di salute della Principessa sono in netto miglioramento, ma quello che ancora una volta non è noto è il giorno in cui ricomparirà in carne e ossa a Monaco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.