Charlene di Monaco riappare dopo la malattia. Una impensabile foto: "Irriconoscibile"

Charlène Wittstock torna a Monte Carlo (e mette like a Madonna), mentre il principe Alberto torna a parlare: “Sta meglio”. Dopo la fotografia postata dalla moglie del Principe di Monte Carlo sul suo account Instagram, i follower le hanno rivolto una preghiera unanime, quella di ricongiungersi con il marito, i figli di sei anni e i sudditi. Una prece in linea con lo scatto: Wittstock si è mostrata sorridente, ma è dimagrita tanto, occhi semichiusi su un volto sereno seppur ancora affaticato e legge la Bibbia con il rosario al collo. Lo stesso indossato negli scatti di metà agosto con Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella. Da Principessa a guerriera in difesa dei rinoceronti fino a portatrice di misticismo: per Charlène il Sud Africa è una continua metamorfosi. L’immagine è accompagnata da un messaggio di Sua Altezza Serenissima: “Che Dio vi benedica”.

In verità non tutti i follower hanno ricambiato l’augurio. Sono tanti quelli che le hanno scritto: “Ma quando torni da tuo marito e dai tuoi figli?!”, “Non sei ancora a Monaco?”, “Hai due figli piccoli non pensi a loro?”, “Dovresti stare con i bambini. A quando il divorzio?”, “Ti prego, sei la Principessa di Monte Carlo! Hai dei doveri, basta stare lontano! Torna”, “Capisco il tuo impegno, ma i tuoi figli e tuo marito hanno bisogno di te!”.

Charlène è nel paese d’origine da marzo 2021, doveva essere una breve visita per incontrare i familiari e promuovere la sua campagna a tutela dei rinoceronti in via di estinzione per il bracconaggio, ma qualcosa è andato storto. Ha contratto una misteriosa infezione a naso, gola e orecchie in seguito a un’altrettanto poco chiara caduta. E’ stata sottoposta a tre interventi chirurgici al volto (l’ultimo a metà agosto) e a inizio settembre è collassata nella sua abitazione. A causa della complicata convalescenza Wittstock non sarebbe in grado di prendere un aereo per rientrare a Monte Carlo. Il marito e i gemellini le hanno fatto visita solo un paio di volte e per brevi periodi, un comportamento che ha alimentato le voci di un divorzio imminente smentito però dallo stesso Alberto II. E oggi, il reale, a Maiorca per l’inaugurazione del lussuoso Maiorca Country Club ha tranquillizzato sulle condizioni di salute di Sua Altezza Serenissima: “Sta molto meglio”. Una notizia confortante che fa paio con un altro curioso segno di ripresa: la Principessa sta mettendo like alle foto di Madonna, evidentemente divertita dai contenuti della pop star. Charlène è attesa alla Rocca per fine ottobre e questa potrebbe essere la volta buona per rivederla a Palazzo e negli impegni ufficiali.

