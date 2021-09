Charlene di Monaco e le nuove foto su Instagram. Che è successo alla figlia Gabriella, ridotta così

Giada Oricchio 11 settembre 2021 a

Se il principe Alberto di Monaco parla e rassicura sulla solidità del suo matrimonio, Charlène Wittstock resta arroccata in un silenzio sospetto anche se continua a pubblicare foto "familiari". L'ultimo ha un dettaglio inedito: la piccola Gabriella si è fatta male. Sul suo account Instagram, la Principessa, ancora alle prese con una complessa convalescenza in Sudafrica, ha pubblicato una mini gallery dei figli Jacques e Gabriella accompagnata dalla caption: "Passano un po' di tempo con la zia Sua Altezza Reale Carolina e i cugini all'annuale concorso per cani". Poi il solito cuore rosso e l'emoji delle mani in segno di ringraziamento o benedizione.

Tuttavia dagli scatti emerge un particolare di non poco conto: la figlia di 7 anni, Gabriella, ha una gamba ingessata a seguito di una frattura ed è costretta su una sedia a rotelle. Sulle circostanze dell'incidente non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale dal Palazzo dei Principi di Monte Carlo, probabilmente una banale distrazione. Ma il punto è un altro. Il punto è che questi scatti raccontano ben più di un momento di svago di due gemellini reali. Sono immagini quasi stranianti. Da una parte c'è Charlène, costantemente informata sulla vita dei suoi bambini però lontana migliaia di km e da mesi in lotta contro una grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta in maniera mai chiarita, che l'ha costretta a tre operazioni chirurgiche (una sofferenza visibile sui lineamenti del volto) e che le impedisce di volare per tornare a casa; dall'altra c'è la figlia che avrà versato tutte le sue lacrime di dolore per l'infortunio e avrà trovato conforto tra le braccia del papà, ma non in quelle uniche e speciali della mamma.

Tutti sofferenti, come ha ammesso in una recente intervista lo stesso Alberto ("siamo un bersaglio facile, non c'è alcuna separazione, queste chiacchiere fanno male a mia moglie e a me") e ognuno solo a combattere le proprie difficoltà.

