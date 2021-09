Vaccino obbligatorio, "c'è un errore nella legge?" Cosa risponde Sileri al tecnico di laboratorio senza stipendio

21 settembre 2021 a

a

a

In collegamento con L'aria che tira, martedì 21 settembre, c'è Isabella Bertoli, tecnico di laboratorio biomedico che respinge il vaccino. Pur di non farsi somministrare la dose ha deciso di lasciare che la struttura nella quale lavora gli sospendesse lo stipendio. Una scelta che la donna ha motivato in tv per poi confrontarsi con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, anche lui ospite di Myrta Merlino.

Sileri va contro Draghi e dice no all'obbligatorio. La promessa: via le mascherine con il green pass

"Vorrei chiedergli due cose" premette Bertoli. "Noi siamo obbligati a sottoporci al vaccino per evitare l'infezione nelle operazioni di cura e assistenza, io però sono tecnico di laboratorio e nella mia struttura operativa ho solo strumenti. Eppure sono stata sospesa. Dobbiamo vaccinarci per non contagiare i pazienti, una cosa nobile, ma è anche il primo errore della legge".

Terza dose per tutti, la profezia di Sileri sul vaccino

"Nei foglietti illustrativi del vaccino viene riportato che servono come prima indicazione a prevenire il Covid, non per bloccare l'infezione..." contina Bertoli. "Ma è una questione di lana caprina" ribatte la conduttrice. "Ma la domanda è un'altra", continua il tecnico. "Con la variante Delta c'è un aumento dei contagiati, non era meglio lasciare la vaccinazione facoltativa e continuare con i Dpi" ovvero mascherine, guanti eccetera, "e con un monitoraggio sanitario stretto con i tamponi?".

NaturaSì: tamponi gratis ai lavoratori no vax. Burioni furibondo lancia il boicottaggio

"Mi dispiace ma è sbagliata la premessa" risponde Sileri, "non è vero che chi è vaccinato si infetta e trasmette, questa è l'eccezione non la regola". "Il vaccino protegge non solo dalla forma grave ma dall'infezione stessa". Insomma, chi è vaccinato spesso sviluppa un'ìinfezione più lieve e ha davanti a sé "meno giorni per contagiare gli altri". "Chi è vaccinato ha meno possibilità di infettarsi, di contagiare e di ammalarsi gravemente. Chi frequenta per lavoro un ospedale con qualsiasi mansione può importare il virus nella struttura - ribadisce il sottosegretario - Perché non bastano le mascherine? Senza considerare che servirebbero solo le FPP 2, ma non sono così efficaci come il vaccino".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.