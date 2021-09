L'arma finale di Figliuolo: arriva il camion militare che trasporta un milione di vaccini

21 settembre 2021 a

Sono lontani i tempi dell'inizio della campagna vaccinale, quando bisognava fare il massimo sforzo per trasportare i vaccini in tutta Italia. Oggi entra in azione il mega-van in grado di trasportare un milione di dosi di vaccino (nella foto).

È stato consegnato questa mattina, infatti, il MUV MultiVaxVan, il nuovo mezzo realizzato da Iveco Defence Vehicles e GGG, che andrà a supportare la campagna vaccinale. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del commissario straordinario per l’emergenza Covid19, Francesco Paolo Figliuolo, e del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, presso il Circolo Ufficiali "Pio IX" a Roma.

Si tratta di un veicolo sviluppato per impiego militare, che garantisce prestazioni in termini di mobilità, allestito per portare i vaccini in tutto il territorio nazionale arrivando anche nei borghi più difficili da raggiungere. È allestito in maniera tale da poter trasportare contemporaneamente 1 milione di dosi garantendo tre diverse temperature: -80 C, -20 C, 0 C. "È un mezzo - ha spiegato il Generale Figliuolo - che servirà per continuare quel processo di capillarizzazione e di andare fino all’ultimo miglio" per completare la campagna vaccinale.

