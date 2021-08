Spuntano le chat segrete tra Kate e Meghan. Pace clamorosa per Harry e William? Ecco cosa c'è dietro

26 agosto 2021 a

Un riavvicinamento che va avanti da tempo, quello tra le due coppie reali più chiacchierate. Potrebbe essere scoppiata una pace clamorosa tra il principe Harry e Meghan Markle e i duchi di Cambridge, il principe William e Kate Middleton. La notizia emerge di royal warcher a pochi giorni dal triste anniversario legato a Lady Diana, morta il 31 agosto 1997, e recentemente celebrata con una statua a Londra, per la cui inaugurazione i due fratelli si sono incontrati dopo mesi di veleni e tensione.

Secondo l'esperto reale Stewart Pearce i figli di lady D. stanno cercando di ricucire i rapporti e con loro anche Meghan e Kate. Insomma, pare che dopo mesi di fango a mezzo stampa vanno tutti d'amore e d'accordo.

Pearce, che è uno dei biografi di Diana, ha detto: "So che i quattro parlano serenamente su Zoom e FaceTime". Serenamente, dice l'osssrvatore, secondo cui Kate e Meghan sembrano essere state le prime a voler mettere da parte i reciproci rancori. Stando a quanto riporta US Weekly che cita una fonte anonima le due cognate avrebbero deciso di riconciliarsi per il bene dei rispettivi mariti. Ma anche del business. La Markle potrebbe coinvolgere la Middleton nel suo prossimo progetto su Netflix, un documentario dedicato alle opere di beneficenza e al loro impatto sulla vita delle persone.

Sullo sfondo anche gli alti e bassi in fatto di fortuna mediatica. I Sussex nelle ultime settimane hanno perso 700mila follower di Instagram. Mentre vanno a gonfie vele i Cambridge. Come hanno fatto, William e Kate? Usando le stesse strategie mediatiche dei "rivali" Harry e Meghan, riporta Vanity Fair citando l'episodio del 14 marzo scorso, giorno del Mother’s Day. Quando William e Kate hanno condiviso sul profilo Instagram di Kensington Palace le cartoline che i piccoli George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2, hanno dedicato alla nonna che non hanno mai conosciuto, Diana Spencer. Una mossa che per molti osservatori reali "copia" la strategia di Harry e Meghan che citano Lady D. ogni due per tre, basti pensare all'intervista bomba a Oprah Winfrey in cui la Markle sfoggiava un braccialetto appartenuto proprio a Diana. "Credo che William abbia voluto dire: anche io sono figlio di Diana", ha detto a The Telegraph la giornalista Penny Junor, biografa di entrambi i fratelli. Insomma, lady D. non è solo di Harry e Meghan.

