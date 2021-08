Meghan Markle e Harry, l'aut aut per tornare. Ma la Regina dice no al battesimo della seconda figlia Lilibet Diana

Giada Oricchio 17 agosto 2021 a

Nessuna eccezione: la regina Elisabetta ha detto no a tenere a battesimo Lilibet Diana, la figlia del principe Harry e di Meghan Markle. Il duca e la duchessa di Sussex avevano fatto trapelare l’intenzione di battezzare la secondogenita secondo il rito tradizionale anglicano a Windsor, come Archie, ma pretendevano che Sua Maestà fosse presente. A distanza di oltre due mesi hanno dovuto rinunciare alla pretesa (perlomeno bislacca considerate le accuse e le offese mosse alla Royal Family) e battezzeranno la figlia negli Usa con una cerimonia riservata e senza immagini ufficiali, lontano dai fumi di Londra. Richard Fitzwilliam, insider regale, ha dichiarato all’Express: “Sembra ormai certo che il battesimo della piccola si terrà nello stato natale di Meghan Markle senza le polemiche che hanno caratterizzato il battesimo di Archie. Harry e Meghan sono decisi a fare le cose a modo proprio”.

Per il momento chi ha fatto “a modo proprio” è Elisabetta II. Non si tratta di una vendetta trasversale, ma di una questione di protocollo: Sua Maestà evita di presenziare agli eventi minori e tra questi figurano anche i battesimi (infatti non era presente a quello del primogenito dei Sussex, nda). Dunque nessuna deroga per rabbonire i fuggiaschi: seguirà l’etichetta come per tutti gli altri nipoti e a questa condizione irricevibile la cappella di Windsor resterà chiusa.

