La regina Elisabetta furiosa contro Harry e Meghan “si va in tribunale”. Pronto il super avvocato

La misura è colma per la regina Elisabetta II. Dopo le accuse di razzismo mosse da Harry e la sua consorte Meghan Markle, la sovrana più longeva della storia ha perso la pazienza. Se in un primo momento ha provato a chiudere un occhio, complice anche la cagionevole salute del compianto principe Filippo, ora sembrerebbe essere arrivata al limite. “Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi”, ha fatto sapere una fonte reale al Sun. Tanto che a Buckingham Palace si cercherebbe un super avvocato “esperto in diffamazione”.

Al momento la squadra di esperti sarebbe già al lavoro per mettere freno agli impeti dei duchi di Sussex. Nel mirino l’intervista al ventriolo rilasciata da entrambi a Oprah Winfrey e il libro di memorie a cui starebbe lavorando Harry, troppo da sopportare per la regina. "Stavolta Harry e Meghan avrebbero superato ogni limite con le loro dichiarazioni oltraggiose. Verranno processati. Saranno informati e sapranno che altri attacchi non saranno tollerati" ha spifferato una fonte al tabloid. Il team di avvocati si sarebbe messo già in contatto con la casa editrice del libro, la Penguin House, che pubblicherà il “memoir” di Harry, per chiedere di visionare le bozze e valutare se esercitare il diritto di replica. Le diffide sono già pronte nel cassetto, laddove il figlio di Carlo nominasse qualcuno degli augusti parenti, e lo accusasse di qualcosa, “gli estremi per una causa per diffamazione ci sarebbero tutti”, fa sapere l’insider.

Insomma, se sull’intervista bomba sua maestà sembrava aver sorvolato, la notizia che Harry stia per dare alle stampe un libro sulla Royal Family, stando alle indiscrezioni, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Regina è pronta al peggio e i suoi avvocati stanno verificando se vi sono gli "estremi per una causa per diffamazione". Coppia avvisata, mezza salvata. Ora, non resta che aspettare la contromossa dei duchi di Sussex.

