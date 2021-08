Meghan Markle, "delusi dalla Regina Elisabetta". I duchi ci riprovano, l'ultima provocazione

Giada Oricchio 21 agosto 2021 a

"Finding Freedom" ci riprova. Dopo il flop della prima uscita, Omid Scobie, il biografo del principe Harry d’Inghilterra e della moglie Meghan Markle, sta per pubblicare una versione aggiornata del libro con dettagli forniti direttamente dai Sussex (questa volta ammettono la collaborazione attiva alla stesura del libro) come quello di essere rimasti “delusi” dalla nota ufficiale di Elisabetta II davanti alle accuse di razzismo, abbandono e indifferenza che avevano mosso alla Royal Family nell’ormai celebre intervista bomba a Oprah Winfrey dello scorso 7 marzo.

Nello stringato comunicato emesso da Buckingham Palace, Her Majesty espresse comprensione per le sofferenze che avevano patito: “L’intera famiglia è dispiaciuta nell’apprendere quanto gli ultimi anni siano stati impegnativi per Harry e Meghan” sottolineando che “Le questioni sollevate, in particolar modo quelle razziali, sono preoccupanti. Anche se alcuni ricordi possono variare, verranno presi molto sul serio dalla famiglia e affrontati privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre molto amati dai membri della famiglia”.

Una replica impeccabile nella forma e nel contenuto. Non per la premiata ditta H&M che sperava di trascinare Sua Maestà in un botta e risposta pubblico e pecoreccio, ma molto lucroso per le loro tasche. Elisabetta II ha risposto picche e loro sono rimasti “delusi” (per non dire con un boomerang in faccia). Lo si legge nelle anticipazioni di alcuni stralci di Finding Freedom pubblicati dalla rivista americana “People”. Ai loquaci duchi di Sussex non è garbata la parte “alcuni ricordi possono variare” che in effetti era da interpretare così: “la versione dei fatti non sarebbe del tutto corretta”. I duchi di Sussex, convinti di essere gli unici depositari della verità, hanno fatto sapere (coraggiosamente per vie traverse cioè con la firma di Scobie) che la risposta di Sua Maestà alle loro denunce è stata “troppo timida” e che “non si è assunta tutte le responsabilità dovute”. Per Harry e Meghan le responsabilità e i doveri stanno sempre dall’altra parte, mai dalla loro a cui spettano solo onori e diritti. Dimenticano che nessuno può dire alla Regina cosa fare.

