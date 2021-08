Sorrisi di circostanza e gelo evidente: la farsa della pace social tra Charlene Wittstock e Alberto di Monaco

25 agosto 2021 a

E alla fine tutti in Sudafrica. Ma i dettagli "tradiscono" la verità. Il principe Alberto II di Monaco ha raggiunto la moglie Charlène Wittstock, in convalescenza nel paese d'origine, così come aveva annunciato qualche settimana fa con un comunicato ufficiale di Palazzo. La principessa è stata sottoposta a tre interventi chirurgici (due alla testa) a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica contratta a marzo in circostanze misteriose. Le prime due operazioni di rialzo del seno mascellare per procedere a un impianto non hanno dato gli esiti sperati e ai primi di agosto si è reso necessario un terzo ricovero in anestesia totale. Un calvario che porterà Charlène a star lontano da Monte Carlo almeno fino a tutto ottobre. Sua Altezza Serenissima si era recata in Sud Africa per una campagna della sua Fondazione a tutela dei rinoceronti in via di estinzione a seguito del bracconaggio spietato. Le foto pubblicate sul suo account Instagram in cui appariva guerriera indomita con gli occhi cerchiati di nero, abito locale e collane tribali per l'iniziativa "Rino horn is not cool" avevano fatto il giro del web e si era parlato di metamorfosi e nuova vita. La lontananza fisica e caratteriale dell'ex olimpionica di nuoto dal lusso della Rocca ha indotto i giornali francesi e tedeschi, complice un'intervista della zia materna di Alberto, a rilanciare con insistenza la voce di un divorzio imminente da Alberto.

Sull'orlo del divorzio, spunta la verità su Alberto e Charlène

Ebbene, oggi, dopo 16 giorni di silenzio assordante, Charlène è riemersa dal buio del suo dolore e ha postato una serie di fotografie che la ritraggono con i figli Gabriella e Jacques e il marito Alberto in mezzo alla natura. Il quadretto familiare però non fuga i dubbi di una crisi coniugale, semmai li rafforza. La principessa indossa la solita tenuta sportivo-militare con giacca camouflage e stivali alti. Al collo, invece, è spuntato un crocifisso. In un paio di scatti abbraccia i figli che non vedeva da giugno, in altri sono ritratti solo i gemelli e in un paio compare il principe Alberto con un evidente sorriso di circostanza. In nessuna immagine i due coniugi si abbracciano, si toccano, si guardano o sono soli. A giudicare dalla postura sembrano giustapposti, posizionati uno di fianco all'altro come in una celebre foto ufficiale di William e Harry d'Inghilterra (insieme a Kate, Meghan, Carlo e Camilla) che nascondeva i litigi e l'annuncio della Megxit.

Come sta Charlene? Dietro la malattia il piano per l'addio al principe Alberto

Se si desse retta al linguaggio del corpo, si potrebbe dire che trattasi di visita stabilita e concordata per fare vedere i figli a Charlène. La distanza è ancora più evidente se confrontata all'entusiasmo dei bambini a piedi nudi o su un albero: felici di essere finalmente nelle braccia della mamma. Nemmeno la caption alla gallery allontana l'idea che la favola, iniziata 10 anni fa, sia sul punto di finire. La Wittstock ha scritto solo: "Sono così entusiasta di riavere la mia famiglia con me. (Gabriella ha deciso di tagliarsi i capelli). Scusa Bella ho fatto del mio meglio per aggiustarli". La bimba di 7 anni ha voluto la frangetta corta "matchy", uguale alla mamma però il risultato è più buffo che da combattente. Infine, dall'ultima immagine social salta fuori un altro dettaglio: il bel volto di Sua Altezza Serenissima appare strano, lievemente tumefatto o tirato sul lato destro. Probabile conseguenza delle operazioni subite e dei punti di sutura. Una cosa è sicura: dalle cinque fotografie emerge il momento di grande sofferenza di Charlène Wittstock.

Terza operazione in 3 mesi, fiato sospeso per Charlene di Monaco

