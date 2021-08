Meghan Markle e Harry presi in giro in tv: il conduttore scoppia a ridere per il comunicato sull'Afghanistan

Giada Oricchio 19 agosto 2021 a

Parlare per dire di essere senza parole: fatto. Il principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle diventano lo zimbello dei commentatori britannici per il comunicato sulla crisi in Afghanistan: “Solo loro potevano farlo!”. Il presentatore di “Great British Breakfast “di GB News, Simon McCoy, non ha trattenuto l’ilarità e ha riso a crepapelle in diretta quando la co-conduttrice Kirsty Gallacher ha dato notizia che il duca e la duchessa di Sussex “avevano rotto il silenzio per dire che erano rimasti senza parole” davanti al caos nel paese asiatico.

La Gallacher, seduta al suo fianco, gli ha lanciato un’occhiataccia a metà strada tra il sarcastico e il rimprovero, McCoy ha chiesto scusa per non aver mantenuto il necessari aplomb, ma ha evidenziato il paradosso: “Scusate, ma solo Harry e Meghan potevano rompere il silenzio per dirci che sono senza parole”. Poco dopo, il conduttore, chiacchierando con la biografa reale, Angela Levin, ha di nuovo deriso la coppia per aver commentato la crisi dalla loro villa da 11 milioni di sterline a Montecito, in California: “Angela, mi dispiace, il principe Harry ovviamente sa meglio della maggior parte di noi cosa è successo, cosa c'è in gioco e quali sono i rischi, ma è un comportamento da ricchi da parte del duca e della duchessa di Montecito che adesso ci dicano che il mondo è in disordine”.

McCoy non è un estimatore della coppia e lo ha ribadito quando ha affrontato l’argomento della nuova versione della biografia “Finding Freedom” sui Sussex (un anno fa fu flop): ha mostrato una pagina de “The Sun” dicendo che citava “una fonte vicina a Harry e Meghan”, ma ha enfatizzato la parola “fonte” facendo i segni di virgolette nell'aria e aggiungendo: “Diciamo che ha parlato con chi ha scritto la loro biografia”.

La collega ha cercato di dissuaderlo affinché non si mettesse nei guai ancora una volta, ma il 59enne presentatore ha ripetuto l’appellativo: “Il duca e la duchessa di Montecito… L’ho detto? Ieri come mi hanno definito? Persona amara e acido? Cosa sarò oggi?”. Tutto parte dalla dichiarazione straordinaria di Harry e Meghan, pubblicata sul sito della loro Fondazione Archewell, in risposta agli eventi in Afghanistan: oltre ad aver detto di essere “speechless”, hanno evidenziato una serie di banalità quali “il mondo è eccezionalmente fragile in questo momento”, “abbiamo il cuore spezzato davanti al terremoto ad Haiti e alla continua crisi sanitaria globale esacerbata da nuove varianti di Covid e dalla costante disinformazione (loro chiodo fisso, nda)”, “siamo spaventati, invitiamo i leader globali ad accelerare i colloqui umanitari e ha sollecitato il sostegno agli enti di beneficenza cercando di aiutare chi ha bisogno”. Hanno anche pontificato a lungo su altri recenti disastri umanitari.

Sull'Afghanistan hanno scritto di “provare un dolore profondo”, ma non hanno menzionato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aspramente criticato per aver abbandonato il paese in 24 ore innescando l’attuale catastrofe politica e umanitaria. I Sussex hanno dovuto tacere perché a novembre fecero capire con chiarezza che godeva del loro sostegno e per questo furono criticati. Tuttavia Harry e Meghan hanno fatto sapere di essere impegnati a mettere in pratica i loro valori offrendo sostegno alla comunità militare e alle truppe che hanno prestato servizio in Afghanistan, nonché al popolo afghano che affronta violenza e terrore.

