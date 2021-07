Il piano di Harry e Meghan, "quando vogliono tornare a Londra". Bomba sui tabloid, ma William non si fida

05 luglio 2021 a

L'occasione mediatica è ghiotta: parlare con filantropi e benefattori proprio all'ombra della statua di Lady Diana. C'è aria di svolta nella strategia di Meghan Markle e del principe Harry nei rapporti con la Royal Family. A svelare un nuovo retroscena il Daiy Mail che rivela: Harry tornerà nel Regno Unito nel giro di poche settimane per prendere parte a un altro evento per celebrare la madre, Diana Spencer. E in quell'occasione potrebbe non essere solo.

Il principe e duca del Sussex infatti potrebbe portare con sé la moglie Meghan. Dopo la visita veloce di questa settimana per prendere parte all'inaugurazione del memoriale di sua madre insieme al principe William, caratterizzata anche da quarantene e limitazioni, + in progetto un nuovo viaggio. Anche perché i due fratelli non hanno avuto tempo di parlare e "guarire la loro frattura fraterna", scrive il tabloid. Già, perché dopo un breve ricevimento a Kensington Palace, Harry è tornato subito a Frogmore Cottage, la dimora che aveva diviso con Meghan e ristrutturato a carissimo prezzo, per poi partire.

Lui e William sono stati visti camminare insieme e parlare, ma anche con altri familiari, e il tutto sarebbe durato non più di venti minuti. Ma ora Kensington Palace ha grandi ambizioni per un altro evento meno segnato dalle limitazioni per il Covid - dal 19 luglio come annunciato oggi da Downing Street molti obblighi cadranno - che dovrebbe tenersi a settembre con i donatori del progetto e nomi noti della beneficenza. "Si spera che Harry possa partecipare con la moglie Meghan" riportano le fonti citate dal Daily Mail che sottolinea l'incognita: la data potrebbe essere troppo ravvicinata perché cadrebbe a soli tre mesi dalla nascita di Lilibet Diana, la seconda figlia della coppia.

Passi avanti verso una pace? Presto per dirlo, anche perché le mosse dei Duchi del Sussex sono sembrate seguire una strategia ondivaga nei confronti della casa reale e della Regina Elisabetta.

A Londra i due fratelli "si sono parlati a malapena e hanno trascorso solo 20 minuti nella stessa stanza dopo la cerimonia". Sono ancora "in guerra" e fonti vicine alla coppia hanno detto a The Mirror che è "quasi impossibile fidarsi di Harry".

