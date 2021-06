Perché il principe Harry e William hanno litigato ai funerali del nonno Filippo: la tregua è impossibile

Giada Oricchio 29 giugno 2021 a

Harry d’Inghilterra non riesce a ricucire lo strappo con il fratello William finché sarà succube di una “spietata” Meghan Markle. Il 1° luglio William e Harry saranno di nuovo l’uno di fianco all’altro per l’inaugurazione della statua in onore dei 60 anni di Lady Diana nei giardini di Kensington Palace. Un incontro di circostanza e non di sostanza: la tensione è alle stelle ma è certo che davanti alle telecamere simuleranno una pace apparente. Hugo Vickers, autore di una serie di libri sui Windsor, ha dichiarato che la frattura tra i principi non guarirà mai finché “Harry è così sotto il controllo di Meghan. Ha messo in gioco il suo futuro con sua moglie, ma ha notato che sparare sulla Royal Family è stato inutile”.

Al sito Express.co.uk, Vickers ha detto che i riflettori non saranno puntati sul monumento a Lady D, ma sugli sguardi, i gesti, i movimenti dei due fratelli coltelli e si è lasciato andare a un commento severo su Meghan, duchessa di Sussex e neo mamma di Lilibet Diana: “Qualsiasi tentativo dei fratelli di riconciliarsi a Londra significa che poi Harry deve risponderne alla moglie una volta tornato a Los Angeles. Non so cosa possano fare nelle attuali circostanze, so che Harry deve svegliarsi, è così sotto il controllo di Meghan che non è possibile una riconciliazione finché non ne esce fuori. È una situazione molto spiacevole e non credo che il momento giusto per risolverla sia questa settimana. Se fa pace quando arriva a casa, lei gli staccherà la testa, no?”.

Vickers ha svelato un pesante retroscena: né Harry né Meghan hanno voluto comunicare con William tramite video chat e telefono. Affermazioni che fanno seguito a quelle di Robert Lacey. Secondo l’autore del libro Battle of Brothers, le tensioni sono destinate a protrarsi a lungo poiché i due principi, lontano dalle telecamere, hanno avuto una lite violenta davanti alla bara del nonno Filippo il 17 aprile scorso (la chiacchierata intercorsa tra la chiesa e il Castello di Windsor era una messinscena).

Non solo: l’autopromozione e l’autocommiserazione di Meghan durante l’intervista a Oprah Winfrey ha infastidito il duca di Cambridge già furioso e sconvolto per il “Dossier of Distress” dell'ottobre 2018 cioè la denuncia del capo dalla comunicazione Jason Knauf sugli atti di bullismo e le umiliazioni dell’ex attrice (che nega, nda) verso lo staff. “Guarda come quella dannata donna ha trattato gli assistenti, è stata spietata!” avrebbe gridato il futuro Re.

