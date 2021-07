Lady Diana riunisce William e Harry ma niente pace: uno scappa

Giada Oricchio 01 luglio 2021 a

William e Harry di nuovo vicini nel nome di Lady Diana: "Vorremmo che fosse ancora qui". La reunion dei principi si è svolta secondo le aspettative, ma la pace è solo apparente. Si sono ritrovati a Kensington Palace, nel Sunken Garden, per l’inaugurazione della statua in onore della madre che oggi avrebbe compiuto 60 anni.

Harry rideva allegro e beato (un po’ troppo considerata la circostanza), William era teso e serioso, ma hanno camminato l’uno di fianco all’altro, hanno parlottato, hanno baciato le zie materne Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes e lo zio Charles Spencer e infine insieme hanno tolto il velo verde che ricopriva il monumento, commissionato nel 2017 proprio dai principi, davanti ad appena 15 persone (assenti tutti i Windsor, nda) tra cui lo scultore Ian Rank-Broadley e il garden designer Pip Morrison che ieri ha posato un nuovo manto erboso e ridisegnato il giardino più amato da Diana con 4000 piante.

La statua in bronzo rappresenta l’ex moglie di Carlo d’Inghilterra a figura intera insieme a tre bambini e sarebbe ispirata alla cartolina di Natale ufficiale di Diana del 1993 - la sua prima da separata - dove indossa la stessa camicia, gonna e cintura del bronzo e sorride amorevolmente ai figli sostituiti in questo caso da tre bambini di etnie diverse così da “rappresentare l’amore, il carattere, l'universalità e l'impatto generazionale del lavoro della Principessa”.

Prima che il duca di Sussex guadagnasse velocemente l’uscita (evidente segno di disagio, nda), i due fratelli hanno detto: “Ogni giorno vorremmo che fosse ancora qui con noi”. William ed Harry sono apparsi sereni ed è già tanto che abbiano avuto uno scambio di vedute, ma è difficile credere che gli screzi di questi anni siano stati cancellati tout court. Il Daily Mail ha ribadito che il rapporto è “incredibilmente teso”: Harry sarebbe anche disposto ad ammettere di aver commesso degli errori in questi anni, mentre William è convinto di non aver sbagliato in nulla e resta fermo sulle sue posizioni esattamente come Meghan Markle. Secondo alcune fonti, William e Harry dovevano avere un faccia a faccia privato dopo la cerimonia, ma non è chiaro se ci sia stato.

