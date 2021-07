Il principe Harry scappa via. Il sospetto su Meghan Markle e il mistero sulla Regina Elisabetta

Giada Oricchio 03 luglio 2021 a

Una toccata e fuga. Harry d’Inghilterra è già tornato dalla moglie Meghan Markle e dai figli Archie e Lilibet Diana: nessuna riconciliazione con William. Tanto fumo e poco arrosto. Si può sintetizzare così il ritorno a Londra del duca di Sussex. Harry era tornato nel Regno Unito una settimana fa, i 5 giorni di quarantena per il Covid a Frogmore Cottage, la breve cerimonia per l’inaugurazione della statua di bronzo in onore della madre Lady Diana che il 1° luglio avrebbe compiuto 60 anni e il giorno dopo ha ripreso il volo destinazione Montecito, Los Angeles.

Ha fatto impressione il comportamento di Harry prima, durante e dopo lo svelamento del monumento. Il principe è arrivato solo 20 minuti prima dell’evento nei giardini Sunken di Kensington Palace, si è mostrato allegro e così sorridente che gli esperti di linguaggio del corpo hanno sostenuto che cercasse di nascondere il suo disagio, ha tolto il velo alla statua e ha guadagnato velocemente l’uscita con aria sollevata. Un’ora in tutto. Harry dovrebbe aver incontrato la Regina - tornata al Castello di Windsor dalla Scozia – per un faccia a faccia privato, ma Buckingham Palace non ha confermato. Con William invece avrebbe parlato appena 10 minuti. Dietro la facciata di cartone, ardono i rancori.

