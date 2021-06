Harry e Meghan ci hanno ripensato? Il "ramoscello d'ulivo" alla regina Elisabetta, clamoroso passo indietro

24 giugno 2021 a

a

a

Nella complicata strategia della coppia dei duchi del Sussex nell'allontanamento dalla famiglia reale britannica sembrano giocare un ruolo sempre maggiore i figli Archie e Lilibet Diana. Le ultime notizie dei royal watcher volevano Meghan Markle decisa a non mettere mai più piede sul suolo britannico e impedire al marito, il principe Harry, di portare co sé il primogenito per la prossima inaugurazione di una statua per Diana Spencer, l'indimenticata Lady D. Una sorta di vendetta nei confronti della Regina Elisabetta che di fatto sarebbe condannata a non vedere più i due nipoti più giovani.

"Per colpa di Meghan". Harry e William, nel libro bomba la litigata feroce

Ora il quadro sembra cambiato. Sempre per interesse, si desume dalle ultime indiscrezioni che arrivano da Buckingham Palace. Perché Harry avrebbe deciso di portare con sé Archie alla presentazione del monumento in onore della nonna, a Londra.

A svelarlo è il Sun che riporta le affermazioni di Duncan Larcombe, esperto reale, che ha detto a Closer: "Per quanto ho sentito da autorevoli fonti reali il principe tornerà nel Regno Unito per la presentazione della statua", le sue parole, "Si pensa che alloggerà a Frogmore [la sua prima casa con Meghan, ndr) e naturalmente trascorrerà lì la quarantena" per i cittadini che arrivano in Uk dagli Stati Uniti.

La clamorosa vendetta di Carlo contro Harry e Meghan: niente titoli ai loro figli

"Ma non sarà solo - spiega il royal watcher - Ci sono buone ragioni per credere che Archie sarà con lui". Ma perché tale ripensamento? "La decisione di portarlo potrebbe essere il primissimo segno di colpa di Harry", ha detto lo scrittore con riferimento alle accuse pesantissime lanciate dalla coppia dei Duchi del Sussex nel salotto tv di Oprah Winfrey.

"Penso che creda ancora che ciò che lui e Meghan hanno fatto sia stata la cosa giusta, ma riportare indietro Archie sarebbe una sorta di ramoscello d'ulivo, un chiaro segno che sta cercando di portare l'attenzione sulla verità di ciò che è successo di recente. Potrebbe aiutare a guarire il dolore", ha aggiunto Larcombe.

Harry e Meghan le provano tutte per far infuriare la Regina: così l'hanno fregata sulla figlia Lilibet

Intanto escono nuove notizie sulle accuse di bullismo nei confronti di Meghan. La regina avrebbe pagato di tasca sua, con fondi privati, le indagini sui presunti maltrattamenti della duchessa del Sussex nei confronti di due membri anziani dello staff quando era una reale a tutti gli effetti. Si desume dal fatto che non c'era alcuna menzione dell'indagine sul bullismo nel rapporto annuale delle spese del Palazzo, riporta il Sun. C'entra qualcosa con il "ramoscello d'ulivo" che Harry starebbe per portare a Elisabetta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.