Bambina di 11 anni morta per il Covid in Emilia: aveva gravi patologie

27 marzo 2021 a

Non solo anziani. Il Covid si porta via, per fortuna in rarissimi casi, anche i bambini. L'ultimo dramma si è consumato a Finale Emilia: è morta di Covid una bimba di 11 anni. Tutta la famiglia della bambina, affetta da altre patologie, ora è in isolamento.

Le condizioni della 11enne, a differenza dei genitori e dei fratelli, si erano aggravate a tal punto da renderne necessario il ricovero in ospedale alcuni giorni fa. Poi la tragica notizia che ha gettato nello sconforto tutto il paese, che si è stretto intorno alla famiglia.

La notizia è riportata da "Il Resto del Carlino". Le patologie della bambina, già gravi, sono state accentuate dal coronavirus. Dolore anche a scuola, la piccola frequentava la prima media e finché ha potuto aveva seguito la didattica a distanza. Da chiarire cosa abbia causato il rapido peggioramento delle condizioni.

Solo pochi giorni fa, all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, una analoga vicenda ha invece avuto un esito opposto: la bambina, sempre di 11 anni, del Ferrarese, si è salvata ed è uscita dalla rianimazione.

