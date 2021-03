Bollettino coronavirus: stabili contagi e ricoveri, 380 morti

27 marzo 2021 a

Stabile il numero di nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 23.839 a fronte dei 23.987 di ieri; lieve aumento dei tamponi effettuati (357.154 oggi, 354.982 ieri) con il tasso di positività che cala al 6,7% dal 6,8% di ieri. I morti oggi sono 380 (ieri 457), con il totale da inizio pandemia che sale a 107.636. I ricoverati con sintomi sono 28.621, con un incremento di 149 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 3.635 (+7).

Con quelli di oggi diventano 3.512.453 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 571.878 (+ 5.167), 539.622 le persone in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti sono 2.832.939 con un incremento di 18.287 unità nelle ultime 24 ore.

Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari, il decreto di Draghi arriva subito

Ad oggi nel Lazio sono 50.291 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 46.067 in isolamento domiciliare. Mentre 3.236 persone sono ricoverate, 364 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 6.515 persone sono decedute e 222.009 guarite. In totale sono stati esaminati 278.815 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

«Attiva da ieri sera nel Lazio la vaccinazione nella fascia notturna. Primo hub a partire quello del lunga sosta a Fiumicino operativo anche nel turno serale fino alle ore 24. Presto anche altri hub attivi la sera, ma servono più dosi di vaccino». Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato

