Covid, gli anticorpi monoclonali salvano la vita. L'infettivologo Menichetti: “Ecco come sconfiggeremo la pandemia in tre mesi”

Non una possibilità, ma una certezza. Il professor Francesco Menichetti, primario di Malattia Infettive a Pisa, è sicuro che l’Italia riuscirà a sconfiggere il Covid e ad uscire dalla pandemia nelle prossime settimane grazie al lavoro degli scienziati e ai progressi fatti negli ultimi mesi: “L'immediato futuro vedrà la sconfitta del Covid, questo ve lo posso garantire. Vaccini e comportamenti corretti ci faranno uscire da questo incubo. Ce la facciamo, non ce la dobbiamo fare. Tempo tre mesi, recuperando il ritmo vaccinale frenato da diverse problematiche, vinceremo questa sfida”.

L’infettivologo ha parlato della lotta al virus durante l'inaugurazione dell'ambulatorio destinato alla somministrazione degli anticorpi monoclonali all'ospedale pisano di Cisanello, facendo poi un annuncio sull’utilizzo di questa nuova cura: “Sono già più di 20 i pazienti curati con anticorpi monoclonali. Otto sono quelli a cui sono stati somministrati anticorpi approvati da Aifa. Agli altri quelli in fase sperimentale. Funzionano! Sono guariti tutti e solo uno ha avuto bisogno di essere ricoverato. E' ancora troppo presto per tirare conclusioni, ma certo questi primi risultati sono incoraggianti e ci dicono che i monoclonali possono essere un potente strumento in più nella lotta al virus"”. Che si sia perso troppo tempo nell’approvare questa terapia che salva le vite?

Presente all'evento il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha tra l'altro annunciato che "presto sarà assegnato a Menichetti il Pegaso d'oro per il suo impegno prima nella cura del plasma iperimmune e ora sugli anticorpi monoclonali che quando il Covid diventerà una malattia ordinaria grazie ai vaccini saranno l'unica cura".

