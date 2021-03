"Assolutamente da non fare". Le Foche a Domenica In smonta la voce sul vaccino

Giada Oricchio 21 marzo 2021 a

a

a

A “Domenica In”, domenica 21 marzo, il professor Francesco Le Foche ha spiegato l’efficacia e la sicurezza dei vaccini, compreso AstraZeneca, si è detto fiducioso per i prossimi mesi e ha aggiunto: “Non credo alla quarta ondata di Covid-19”. Ma ha messo in guardia da una pratica, quella del fai da te.

La farmacia consiglia gli integratori del vaccino. Così esplode la rabbia di Burioni

Mara Venier, che ha dedicato un lungo spazio alla pandemia, alla campagna vaccinale e al futuro prossimo, ha chiesto al professor Le Foche: “E’ consigliabile prendere l’aspirina o la tachipirina prima del vaccino? Si è detto che può essere utile” e l’immunologo ha risposto lapidario: “No, no. Ecco, assolutamente no al 'fai da te' in questa situazione”.

AstraZeneca è sicuro. Così Locatelli spinge la vaccinazione

La conduttrice e il giornalista Alberto Matano hanno insistito spiegando che qualche esperto ne aveva parlato, ma da Le Foche è arrivato semaforo rosso: “Ma no, nei punti vaccinali ci sono tutte le precauzioni per un’eventuale reazione avversa, ci sono le sale per la rianimazione nei punti vaccinali, sono ben attrezzati, non c’è da inventarsi niente. Niente tachipirina prima del vaccino. Non confondiamo: non c’è un protocollo che ne prevede l’uso prima del vaccino, ci può essere una singola valutazione, una indicazione del medico su specifici pazienti, però è un’altra cosa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.