Vittorio Sgarbi choc: ha un tumore. "Ho fatto le analisi e..." la confessione sui social

È guarito dal Covid ma ha un grave problema di salute. Una notizia clamorosa quella che Vittorio Sgarbi ha affidato a una diretta social e poi confermato in un'intervista a la Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio24.

"Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul ca**o. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito", ha detto il critico d'arte, parlamentare e candidati sindaco alle elezioni amministrative a Roma.

"Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo", rivela spiegando di aver contratto il Covid senza fortunatamente sviluppare i sintomi più gravi della malattia.

E il tumore? “Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito. Per ora l’attività urinaria e di erezione è regolare. L’unica cosa che ho da qualche anno è che c**o sette, otto volte al giorno. E non ho mai trovato il modo di mitigare questa cosa, il che va bene perché ti liberi dalla merda. Ma è l’unica condizione di limitazione alla mia libertà assoluta", racconta senza filtri Sgarbi.

